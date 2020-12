ATENȚIE! „Accidentul” s-a transformat în metoda „Covid-19” Cunoscuta metoda de inșelaciune „accidentul” s-a transformat in metoda „COVID”. Un barbat din Iași a reușit sa pacaleasca mai multe batrane ca rudele lor sunt infectate și au nevoie de bani. Rafila s-a speriat de propunerea lui Ciolacu: A fost o adevarata surpriza. Ce spune profesorul despre funcția de premier Barbatul ar fi pacalit mai multe persoane cu suma totala de 100.000 de lei, insa polițiștii banuiesc ca ar mai fi și alte persoane implicate in acest caz. Barbatul a reușit, in aproximativ o luna, sa convinga mai multe persoane din Iași ca rude ale lor sunt infectate cu noul coronavirus și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

