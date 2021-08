Stiri pe aceeasi tema

- Atelierul de pictura și grafica, la care vor participa Bogdan Aleksandrov (Bulgaria), Irma Balakauskaite (Lituania), Dorothea Fleiss (Germania), Christian Paraschiv (Franța), Adriana Lucaciu, Carmen Olteanu și Cosmi...

- Senzația de singuratate a crescut brusc in primele luni de la izbucnirea epidemiei de COVID-19, in randul cetațenilor europeni. In timp ce in 2016 aproximativ 12% dintre cetatenii UE au indicat ca se simt singuri mai mult de jumatate din timp, aceasta pondere a crescut la 25% in primele luni de la aparitia…

- Cota mașinilor diesel pe piața mașinilor noi din UE a continuat caderea rapida, ajungând la 20%, cu 10 puncte procentuale mai puțin decât situația de acum un an, arata datele ACEA. Tot așa de mult a scazut și cota mașinilor pe benzina, de la 52% din piața, la 42%. În acest context,…

- Karlovy Vary International Film Festival, cel mai important eveniment de gen din centrul si estul Europei, a dezvaluit marti lineup-ul selectiei oficiale, restrospectivei si programul dedicat profesionistilor din industrie. In doua competitii si in programul de proiectii speciale au fost anuntate…

- Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, considera ca o schimbare de abordare din partea Uniunii Europene in relația cu Moscova nu se justifica deoarece Rusia nu a dat semne ca și-ar dori o normalizare a acestei relații, ba chiar tonul ei a devenit mai ridicat. Aurescu a facut referire la situația drepturilor…

- Noua țari au inceput deja sa elibereze asemenea certificate, care vor trebui recunoscute in celelalte state membre: Bulgaria, Danemarca, Germania, Grecia, Croația, Polonia, Lituania, Spania și Cehia. Si peste un milion de cetațeni ai UE au primit unul, potrivit comisarului. Pe 20 mai, negociatori din…