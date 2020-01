Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump si secretarul general al NATO Jens Stoltenberg au convenit, intr-o convorbire telefonica, ca Alianta ar putea contribui mai mult la stabilitatea regionala in Orientul Mijlociu si la lupta antiterorista. Trump isi anuntase, in cadrul declaratiei facute pe tema atacurilor…

- Dupa evenimentele dramatice ale ultimelor zile, asasinarea generalului Soleimani și riposta Teheranului cu rachete balistice lansate asupra a doua instalații militare din Irak care gazduiesc personal american, președintele Trump a incercat ieri sa calmeze situația intr-un discurs catre națiune. Șeful…

- Financial Times: Trump anunța masuri economice împotriva Iranului. SUA și Iranul au schimbat peste noapte mesaje de dezescaladare a conflictului prin intermediul Elveției ● Procurorii din Tokyo obțin un mandat de arestare pentru Carole Ghosn ● The Washington Post: Noua Comisie Europeana „geopolitica”…

- Președintele SUA, Donald Trump, s-a adresat națiunii la ora 18 (ora Romaniei), pentru a face anunțuri legate de reacția SUA la atacul comandat de Iran asupra bazei militare americane din Irak. Acesta a anunțat ca nu dorește sa foloseasca forța impotriva Iranului, dar ca vor fi impuse sancțiuni economice…

- La ora 18.00, ora Romaniei a venit și reacția oficiala a lui Donald Trump, de la Casa Alba. "Voi cere NATO sa se implice mai mult in Orientul Mijlociu. Iranului nu i se va permite sa dezvolte arma nucleara", a spus liderul...

- Televiziunea de stat, citand un oficial de rang inalt din cadrul Gardienilor Revolutiei, a relevat de asemenea ca Iranul are in vedere alte 100 de tinte in regiune daca Washingtonul recurge la orice represalii. De asemenea, a indicat ca elicoptere americane si echipament militar au fost "grav avariate".…

- Iranul a anuntat duminica o noua diminuare a angajamentelor asumate prin acordul nuclear international incheiat in 2015, renuntand si la ultima restrictie din acest acord pe care inca o mai respecta, informeaza agentiile Reuters si DPA, citate de Agerpres. Iranul isi va continua programul nuclear fara…

- Presedintele amercian Donald Trump a revenit marti și a declarat ca nu se asteapta la un razboi impotriva Iranului, dupa atacul asupra Ambasadei din SUA, relateaza Agerpres."Nu vad sa se intample aceasta", a declarat Trump unui jurnalist care l-a intrebat despre posibilitatea unui razboi impotriva Republicii…