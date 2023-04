Atacatorul de la șaormeria din Capitală s-a predat. Ce au decis procurorii în privința sa Barbatul care este acuzat ca a intrat cu o maceta intr-o sharormerie din București, și l-a atacat pe un angajat, va fi cercetat penal in stare de control judiciar. Atacatorul va fi liber, dar va trebui sa se prezinte la sediul unei secții de poliție de cateva ori pe saptamana. Atacatorul, plasat sub control judiciar […] The post Atacatorul de la șaormeria din Capitala s-a predat. Ce au decis procurorii in privința sa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Barbatul care l-a atacat cu o maceta pe angajatul shaormeriei din București a mers singur la Poliție pentru a se preda. Agresorul s-a predat la Secția 11 de Poliție, unde a mers impreuna cu avocatul sau, urmand ca acesta sa fie dus la audieri, conform surse judiciare. Barbatul l-a atacat pe angajatul shaormeriei din…

