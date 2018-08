Stiri pe aceeasi tema

- Invitata de anul acesta la fiesta de pe Camp Nou a fost chiar din patria lui Messi, gruparea Boca Juniors, din Buenos Aires. Primul gol l-a marcat insa un brazilian, Malcolm, un tanar de 21 de ani, adus in vara aceasta de la Bordeaux. Messi a dublat avantajul Barcei pana la pauza, in timp…

- La aproape un an de la atentatele din Catalonia, soldate cu 16 morți și 120 de raniți, presa spaniola scrie ca barbatul care a planificat atentatele din Barcelona este in continuare in libertate și circula dintr-o țara in alta a Europei. El Periodico citeaza surse din ancheta care susțin ca ”Teroristul…

- Barcelona vrea sa atraga noi resurse financiare pentru 2019 și spera sa convinga un sponsor sa-și asocieze numele cu stadionul Camp Nou. Obiectivul propus de președintele Josep Maria Bartomeu și de restul conducerii catalane este un contract de cel puțin 300 de milioane de euro, existand discuții avansate…

- FC Barcelona si Real Madrid se vor intalni in primul El Clasico al sezonului 2018-2019 pe 28 octombrie, pe Camp Nou, in etapa 10-a din La Liga, a anuntat marti Federatia spaniola de fotbal (RFEF).

- Hierro fusese numit de urgenta antrenorul nationalei Spaniei, dupa demiterea lui Julen Lopetegui, vinovat ca ar fi negociat in secret cu Real Madrid. Luis Enrique are 48 de ani, iar in ultimul an si-a luat o pauza, dupa ce s-a despartit de FC Barcelona. In cei trei ani petrecuti pe Camp Nou…

- Barcelona este in cautarea unui mijlocas central pentru a-l inlocui pe Andres Iniesta, cel care a semnat cu Vissel Kobe. Oficialii de pe Camp Nou au pregatit o lista importanta de nume, insa prioritatiile sunt Ilkay Gundogan si Miralem Pjanici. Gundogan, 27 de ani, evolueaza la Manchester City, club…

- Sfarșitul unei ere. Andres Iniesta a disputat ultimul meci in tricoul formației FC Barcelona. Capitanul Barcelonei a fost aclamat de intreg stadionul Camp Nou, fotbalistul nu și-a putut stapani lacrimile.