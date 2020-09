Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost injunghiate in fata fostelor birouri ale publicatiei de satira Charlie Hebdo din Paris, scrie The Sun. Atacul vine la cateva zile dupa amenintarile Al Quaeda la adresa jurnalistilor care au publicat caricaturi la adresa Profetului Mahomed. Suspectul principal este un tanar pakistanez…

