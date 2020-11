Atac în Viena: Doi tineri austrieci de origine turcă au fost onorați pentru curajul lor Filmați în graba în mijlocul împușcaturilor în timp ce luptau pentru salvarea primilor raniți, inclusiv a unui ofițer de poliție, doi tineri austrieci au fost salutați marți pentru vitejia lor în timpul atacului jihadist de la Viena, potrivit AFP.



Într-un videoclip preluat dintr-o cladire adiacenta, cei doi tineri pot fi vazuți alergând în jurul unei intrari de metrou pentru a adaposti trecatorii panicați, în timp ce focuri puternice rasuna în strada.



Ministerul de Interne a confirmat marți, fara sa le numeasca, rolul jucat…

Sursa articol: hotnews.ro

