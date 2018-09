Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Marii Britanii a rasunat din nou de focuri de arma! Trei oameni au fost raniți in nordul Londrei in urma unui incident armat, petrecut noaptea trecuta. Polițiștii au confirmat informațiile, relateaza BBC News. Politia Metropolitana si Serviciul Ambulantei au fost solicitate luni noaptea, catre…

- Luni dupa amiaza, a fost arestat de catre politia britanica, in Hertfordshire, la periferia Londrei, urmaritul general Ghinea Florin Nicolae, zis “Ghenosu”, aflat pe lista celor mai urmarite persoane din Romania, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul Politiei.

- Florin Morariu, romanul care a impresionat Marea Britanie in timpul atentatului terorist de pe podul Westminster din Londra, care a avut loc in vara anului trecut, va fi premiat de Poliția Metropolitana a...

- Florin Morariu, supranumit "eroul cu facalet de la Londra", care va primi distinctia "The Queen's Commendation for Bravery" din partea Marii Britanii pentru faptele de care a dat dovada in timpul atacului terorist din iunie 2017, anunța ca va fi premiat și de Metropolitan Police, transmite Mediafax.…

- Fiecare dintre cei 16 angajati ai lui Ovidiu Sarpe de la “Pastisserie Romana” din Burnt Oak, suburbie aflata in nord-vestul Londrei, provine din Romania. Barbatul, care a fugit din Romania in 1979, spune ca britanicii inventeaza scuze pentru a evita orele suplimentare si ca nu au nici aptitudinile,…

- Thailanda a cerut Marii Britanii extradarea fostei sefe a guvernului Yingluck Shinawatra, rasturnata de la putere de o lovitura de stat in 2014 si condamnata trei ani mai tarziu in absenta la cinci ani de inchisoare, potrivit unei scrisori trimise de autoritatile thailandeze si consultate joi de…

- Circa 50 de oameni au fost evacuati joi dintr-un bloc de locuinte din nord-vestul Londrei unde a izbucnit un incendiu.Nu au fost inregistrati raniti care sa necesite tratament in spital, a precizat Serviciul de ambulanta din Londra.

- Protestatari au lansat vineri pe cerul Londrei, langa cladirea parlamentului britanic, un balon portocaliu de sase metri reprezentandu-l pe Donald Trump ca pe un bebelus in scutece, informeaza agentia de presa...