- Facebook a anuntat, sambata, ca a sters contul barbatului suspectat ca a ucis mai multe persoane in nord-estul Thailandei, la Nakhon Ratchasima, si ca va sterge orice continut legat de atac care ii incalca politicile. Militarul Jakrapanth Thomma a impuscat mortal cel putin 17 persoane, potrivit…

- Un atac armat sangeros a fost raportat sambata in Thailanda. Un soldat a ucis 17 oameni și a ranit alți 21, reușind sa fie in continuare liber. Masive forțe de poliție au fost mobilizate in orașul unde s-a produs masacrul. Atacul a pornit intr-o baza militara din orașul Nakhon Ratchasima, din nordul…

