- Un incident armat produs duminica noapte in cartierul grecesc din Toronto s-a soldat cu doi morti, dintre care agresorul care a deschis focul asupra altor persoane, si 13 raniti, a anuntat Mark Saunders, seful po...

- UPDATE 8.02 - Cel puțin doua persoane au murit, duminica noaptea, iar alte noua au fost ranite, dupa ce un individ a efectuat un atac armat in orașul canadian Toronto, a informat poliția locala, relateaza CNN și BBC.* Cel putin noua persoane au fost ranite intr-un atac armat duminica…

- Unul dintre suspecti, un barbat in varsta de 33 de ani, a fost impuscat mortal, iar inca o persoana se afla in custodia politiei. Patru persoane dintre cele ranite se afla in stare critica. Unul dintre cei prezenti, Angelo Nicolo, a declarat pentru presa americana ca era la festival cu fratele sau si…

- Cincisprezece persoane au fost ranite, intre care trei grav, in urma unei explozii survenite joi intr-un restaurant din provincia Ontario (Canada), conform media locale, citate de dpa. Potrivit Reuters, doi barbati neidentificati au intrat intr-un restaurant din orasul Mississauga, 32 km vest de Toronto,…

- Intre 15 și 20 de persoane au fost ranite dupa ce un dispozitiv explozibil improvizat a fost detonat intr-un restaurant din Mississauga, un oraș canadian din apropiere de Toronto, vineri dimineața (ora local...

- Peste 15 persoane au fost ranite joi intr-o explozie la un restaurant din Mississauga, o suburbie a orasului Toronto, conform presei locale, scrie Reuters, care precizeaza ca doi suspecti au parasit locul incidentului dupa producerea exploziei.

- Cel putin 15 persoane au fost transportate la spital, dupa producerea unei explozii intr-un restaurant aflat in Mississauga, o suburbie a orasului canadian Toronto, a anuntat presa locala, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) spune ca pana la acesta ora nu exista informatii care sa arate ca printre victimele incidentului din Toronto, unde o camioneta a intrat in multime, s-ar afla si cetateni romani. "Ministerul Afacerilor Externe face verificari in acest caz. Momentan, nu exista informatii…