- Politehnica a pierdut la limita, scor 0-1, jocul din runda a doua a play-off-ului Ligii 2, disputat in fief-ul celor de la U Craiova 1948. Singurul gol al partidei a fost inscris de William Baeten in repriza secunda. Jocul de pe arena “Ion Oblemenco” nu a oferit foarte mult spectacol in prima parte.…

- Alb-violetii vor avea cu oltenii „lui Mititelu” cele mai multe dispute directe in acest sezon. Asta pentru ca, pe langa faptul ca se afla in acelasi esalon, cele doua s-au „vazut” si in Cupa. ASU Politehnica are un bilant pozitiv dupa primele doua intalniri cu FC U Craiova 1948: un egal alb pe „Stiinta”,…

- ASU Politehnica a inceput play-off-ul Ligii 2 cu un rezultat pozitiv. A fost 0-0 in fief-ul Dunarii Calarasi, la capatul unui joc dominat de gazde, dar in care alb-violetii au avut mai multe oportunitati importante de a inscrie, in special prin Petre Ivanovici. Echipa lui Cristian Pustai a incheiat…

- ASU Politehnica si Ripensia Timisoara si-au aflat programul din partea a doua a sezonului Ligii 2. Daca pentru alb-violeti vor urma lupte crancene de play-off (un start abrupt cu doua deplasari), ros-galbenii se vor duela pentru evitarea emotiilor pe final de sezon, in play out. ASU Poli merge la Calarasi…

- ASU Politehnica are parte sambata de un nou meci capital in contextul luptei pentru accederea play-off-ului Ligii 2 in primul rand. Pe terenul nou promovatei Unirea Slobozia. Alb-violetii cu mai putine minute in primele jocuri oficiale din 2021 au evoluat mai mult azi, intr-un test cu divizionara C…

- Alb-violetii au obtinut o victorie importanta in lupta pentru accederea in play-off-ul Ligii 2 in primul rand. Daca in Cupa, ASU Politehnica a fost eliminata de Astra, in campionat elevii lui Dan Alexa si-au aratat forta in fata Gloriei Buzau, care a fost depasita cu 2-0 pe „Dan Paltinisanu”. Misiunea…

- Alb-violetii au intrat in linie dreapta pentru pregatirea partidei de Cupa cu Astra. Repetitia generala pentru ASU Politehnica s-a consumat contra „lanternei” Ligii 2, Pandurii Tg. Jiu, formatie care a fost depasita cu usurinta de elevii lui Dan Alexa, scor 5-0. Printre marcatorii gazdelor timisorene…

- ASU Politehnica s-a intarit cu „numarul 6” dorit de Dan Alexa dupa esecul din testul cu CSM Resita. Mijlocasul Ionut Cioinac a sosit la alb-violeti de la „defuncta” Turris Tr. Magurele, grupare cu care a fost aproape de promovare vara trecuta. Mijlocasul central a avut multe aparitii si la nivelul elitei,…