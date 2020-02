Stiri pe aceeasi tema

- Vestitul vin roșu de Bordeaux a ajuns in spațiu. Nu, nu este pentru deliciul cosmonauților, care nu au voie sa consume alcool in misiune, ci este destinat experimentarii modului in care se modifica aromele sau compoziția vinului in condiții spațiale.

- Christina Koch a devenit sambata femeia care a petrecut cel mai mult timp intr-o singura misiune in spațiul cosmic, anunța CNN.Christina Koch a stabilit un nou record depașind 289 de zile petrecute pe Stația Spațiala Internaționala (SSI). Recordul anterior data din 2017, cand Peggy Whitson…

- Bucureștiul a fost fotografiat din spațiu, iar poza a devenit distribuita de zeci de mii de romani! Fotografia cu capitala Romaniei a fost realizata de la aproximativ 432 de kilometri inalțime. Imaginea a fost facuta de pe Stația Spațiala Internaționala.Instantaneul a fost facut pe 3 decembrie…

- "Capitala intens luminata a Romaniei, Bucuresti, cu o populatie de aproape 1,9 milioane de locuitori, fotografiata de pe Statia Spatiala Internationala care orbita la 423 kilometri deasupra tarii din estul Europei", se arata in mesajul ce insoteste imaginea publicata la 3 decembrie pe contul oficial…

- Ungaria intentioneaza sa trimita un astronaut in spatiu in 2024, a declarat miercuri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, in cadrul conferintei ministeriale a Agentiei Spatiale Europene desfasurate la Sevilla, transmite MTI. "Va fi o noua ocazie pentru Ungaria de a se dezvolta si de a avansa,…

- Astronautii Luca Parmitano si Andrew Morgan au iesit vineri din Statia Spatiala Internationala (ISS) in incercarea de a repara un instrument menit sa detecteze caracteristicile fizice ale particulelor ce alcatuiesc radiatiile cosmice, relateaza EFE. Spectrometrul magnetic alfa (Alpha Magnetic…