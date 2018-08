Stiri pe aceeasi tema

- Ford pregatește ofensiva pentru piața chineza, cu 50 de modele noi pana in 2025, conform strategiei americanilor pentru cea mai mare piața auto din lume. Primul dintre ele va fi Territory, un SUV compact poziționat intre EcoSport și Kuga, ce va fi lansat la inceputul anului viitor. Proiectul a fost…

- BMW a anunțat inceperea producției pentru motoarele V8 ce vor echipa noul Seria 8 Coupe. Cel mai puternic V8 pe care BMW l-a construit vreodata in producția de serie este un propulsor de 4.4 litri ce dezvolta 530 CP și un cuplu maxim de 750 Nm.

- Cel mai puternic și performant model de la Aston Martin va primi in curand o versiune și mai rapida, potrivit oficialilor companiei. DBS Superleggera in varianta AMR ar putea fi lansat spre sfarșitul lui 2019.

- Vești bune pentru fanii Aston Martin. Brandul britanic a dezvaluit astazi primele imagini cu noul varf de gama, DBS Superleggera. Modelul este cel mai performant produs care iese pe porțile fabricii Aston din Gaydon.

- Adjunctul secretarului de stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, a afirmat luni, la Bucuresti, ca România a construit un sistem judiciar puternic si institutii anticoruptie la care victimele comunismului nu ar fi putut sa viseze.

- Cel mai puternic telefon Android produs pana acum a fost lansat la targul de tehnologie Computex. ASUS „Republic of Games" Phone este gandit special pentru gameri. Noul smartphone se lauda cu cel mai rapid procesor din lume si cu performante mai bune decat principalii competitori de pe piata telefoanelor…

- Ford vrea sa ofere cel puțin o versiune hibrida pentru fiecare din SUV-urile noi pe care le va lansa in urmatorii ani. Americanii au anunțat recent investiții semnificative in electrificare, urmand sa lanseze 40 de modele noi pana in 2022.