Astmul netratat inseamna suferinta pentru pacienti si costuri mai mari pentru sistemul de sanatate.

- Șapte categorii de pacienți din Romania beneficiaza, conform legii, de investigații medicale gratuite in maximum 5 zile, chiar daca furnizorul de investigații paraclinice a epuizat fondurile contractate cu casa de asigurari in momentul in care pacientul le solicita. Reprezentantii CNAS au explicat pentru…

- Cel mai important aspect al vietii, fara de care nimic nu poate sa functioneze si sa evolueze. De Ziua Mondiala A Sanatatii reconfirm traseul excelentei in sanatate pe care judetul nostru a intrat si unde investitiile vor avea mereu prioritate. Ma-nclin in fata tuturo ...

Pandemia a reamintit intregii lumi ca vaccinurile funcționeaza, iar un procent cat mai insemnat al populației vaccinate inseamna șanse exponențial mai mari la viața. Cu toate ca Europa este lider in...

- In contextul inflației galopante, tot mai mulți lucratori din sanatate au veniturile salariale insuficiente pentru a-si asigura resursele necesare supraviețuirii, se precizeaza intr-un comunicat. Federația cere ca salariile de baza sa fie calculate prin raportarea coeficienților de ierarhizare prevazuți…

- Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie atrage atenția ca incetarea starii de alerta ii va afecta pe pacienți. Federația a sesizat Administrația Prezidențiala, Ministerul Sanatații și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate și solicita autoritaților centrale sa-i informeze pe oameni…

- Angajații instituției din teritoriu se apara și spun ca de vina pentru astfel de situații sunt aparatura veche și lipsa personalului, oricum prost platit.O ancheta realizata de presa locala prezinta insa faptul ca majoritatea angajaților DSP au primit de la Ministerul Sanatații bonusuri substanțiale…

- Federatia Sanitas solicita parlamentarilor sa urgenteze reglementarea mentinerii in sistemul medical a angajatilor care au contract de munca incheiat doar pentru perioada starii de urgenta si de alerta, argumentand ca, fara acestia, spitalele se vor confrunta cu o criza suplimentara de personal.…

- O investiție utila pentru pacienții internați in Spitalul Județean de Urgența Bistrița, prinde contur. Sistemul de alarma pentru chemarea asistentelor va fi disponibil, in viitor, la fiecare pat. Inceputul lunii februarie a adus o noua investiție utila in Spitalul Județean de Urgența Bistrița. Mai exact,…