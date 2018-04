Astăzi, filarmonica marchează ziua în care a primit numele compozitorului Paul Constantinescu Filarmonica ploiesteana marcheaza, astazi, printr-o serie de evenimente, data de 27 aprilie 1993 – ziua in care institutia de cultura a primit, cand s-au implinit 40 de ani de la infiintare, numele compozitorului Paul Constantinescu. Astfel, de la ora 11:00, la Muzeul „Paul Constantinescu” din Ploiesti va avea loc un recital sustinut de Brass Quintet-ul filarmonicii, urmat de o alocutiune a prof. Alexandru Badulescu pe tema „Viata si creatia compozitorului Paul Constantinescu”. Seria evenimentelor va continua la ora 13:30 in Sala Studio „Huba Bertalan” a Colegiului de Arta ‘”Carmen Sylva” din… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- AFI Ploiești aduce mai aproape de clienții sai tradițiile de Paște, moștenite din generație in generație, printr-un program inedit de sarbatori. Pe 5 aprilie, clienții AFI Ploiești vor avea ocazia sa picteze oua de Paște, iar pe 10 aprilie sunt invitați sa participe la intrecerea in ciocnitul oualor,…

- Petre Apostol Dupa prima jumatate a fazei finale din Divizia A1 la volei masculin, echipa Tricolorul LMV Ploiesti a reusit sa intoarca situatia inregistrata la sfarsitul primei parti a campionatului, devenind principala favorita la castigarea titlului national. Elevii antrenorilor Sergiu Stancu si Madalin…

- Vineri, 23 martie, de la ora 19.00, pianistul Horia Mihail revine pe scena Salii Radio, alaturi de Orchestra Naționala Radio, intr-un concert sub bagheta dirijorului american Philip Mann. Uvertura Carnaval, op. 92, de A. Dvorak, va deschide programul serii, urmata de Concertul nr. 2 in sol minor pentru…

- Avem bucuria de a va invita miercuri, 21 februarie 2018, la ora 19:00, sa asistati la un recital de pian sustinut de un tanar artist cu origini focsanene - Ionut Diaconu student in anul II la Facultatea de Interpretare de pe langa Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti, la clasa binecunoscutului…

- Avem bucuria de a va invita miercuri, 21 februarie 2018, ora 19:00, sa asistati la un recital de pian sustinut de un tanar artist cu origini focsanene - Ionut Diaconu - student in anul II la Facultatea de Interpretare de pe langa Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti, la clasa binecunoscutului…

- Antena 3 a prezentat o inregistrare in care se fac dezvaluiri despre modul in care au ajuns mai mulți procurori sa fie promovați și cum au falsificat probe in cazul mai multor oameni politici. "Ma numesc Vlad Cosma și am fost ales in 2012 deputat in Parlamentul Romaniei de catre cetațenii județului…

- George Ivascu a fost avizat cu 16 voturi „pentru” si 7 „impotriva”. „Cultura Romaniei nu incepe cu fiecare mininistru al Culturii. Ministrii trec, cultura ramane. Ministrul doar o administreaza”, si-a inceput el discursul.George Ivascu a facut o trecere in revista a activitatii sale profesionale.…