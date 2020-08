Stiri pe aceeasi tema

- Presa italiana scrie ca in ultimele zile, dupa ce au fost introduse masuri stricte de monitorizare si testare a persoanelor venite din Europa de Est, autocarele care sosesc din Romania ajung goale la capat sau cursele sunt contramandate.

- Numarul companiilor care au intrat în insolvența a scazut cu mai mult de un sfert, respectiv cu 26% în primele 6 luni din 2020, fața de aceeași perioada din 2019, ajungând la 2.360 de companii, cea mai mica valoare din ultimii 10 ani. Numarul companiilor suspendate a avut o scadere…

- Romania se confrunta un al doilea val epidemic, mult mai puternic, produs pe de o parte, de nerespectarea regulilor de protecție, iar pe de alta parte, de contestarea existenței virusului. Oricat de mult ar aplica autoritațile amenzi și alte sancțiuni,...

- Localitatea Faget din județul Timiș este primul oraș din Romania care intra in carantina din cauza numarului mare de cazuri de Covid-19, inregistrat la o mie de locuitori. Fagetul are aproximativ 7000 de locuitori și va inregistrat 47 de cazuri de Covid-19. In plus plus alte trei sate din zona intra…

- 142 de angajați ai Smithfield, cel mai mare producator de carne de porc din Romania, au fost confirmați pana astazi cu coronavirus. Abatorul din Freidorf este inchis, potrivit deciziei companiei, pana in 25 iulie. Primele cazuri de infecție cu Covid-19 in cadrul companiei de procesare a carnii au aparut…

- Creta Post scrie ca in insula crește numarul cazurilor de coronavirus in special din cauza turiștilor romani. Potrivit ziarului PATRIS, cretanii sunt nemultumiti de zborurile zilnice care sosesc pe Aeroportul Heraklion dinspre Romania, deși in ultimii ani acest lucru ii facea fericiți insula fiind…

- O boala extrem de grava incepe sa faca ravagii, dupa ce coronavirusul da mari batai statelor din toata lumea. Aceasta noua infecție a fost cauzata chiar de instituirea starii de carantina pentru populație. Boala ce poate fi chiar mai grava decat COVID-19 Un alt focar de infecție a aparut in mai multe…

- ​Atacul cibernetic de la Honda a fost unul dintre cele mai mari care au afectat industria auto în ultimii ani. Activitatea a 11 uzine a fost oprita, iar unele nu au pornit nici la trei zile de la incident, scrie AFP. Honda produce anual 5 milioane de automobile, dar este printre cei mai mari producatori…