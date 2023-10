Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul pentru Prevenirea Torturii al Consiliului Europei a publicat joi raportul cu privire la spitalele de psihiatrie din Romania. Acesta atrage atenția ca trebuie luate masuri de urgența pentru a asigura condiții decente pacienților internați in astfel de unitați. Potrivit adevarul.ro , comitetul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, raspunde acuzațiilor celor de la USR și arata ca Romania nu a pierdut niciun obiectiv care putea fi finanțat prin PNRR.”Pacienții romani nu au culoare politica! Ministerul Sanatații nu a pierdut niciun obiectiv care putea fi finanțat din PNRR La inceputul…

- Vești bune pentru pacienții cu arsuri din Romania! Potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern publicat in transparența decizionala, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat masuri pentru a imbunatati asistența medicala acordata pacienților cu arsuri. Mai exact, aceștia vor putea beneficia…

- Raniții de la Crevedia, ajutați de CNAS. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anuntat ca initiaza procesul prin care pacientii cu arsuri vor putea beneficia de servicii de consiliere psihologica si psihoterapie. De asemenea, ei vor avea acces la fizioterapie, conform unui plan recomandat de medicul…

- Tragediile din spitale din ultimele saptamani - gravida de doar 25 de ani care a murit la Botoșani fara niciun ajutor medical, sau cel al tinerei care a nascut pe un trotuar in fața spitalului din Urziceni - arata mai clar ca niciodata ca Romania are nevoie urgenta de o reforma in domeniul malpraxisului.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, s-a referit la sistemul romanesc de sanatate ca avand „doua viteze”: pe de-o parte, sunt medicii care vin de acasa, fara sa fie chemați, pentru a salva veti, iar pe de alta parte sunt medicii care nu iși consulta pacientii „asa cum ar trebui sa o faca”.„Avem un…

- Accesul pacientilor la masurile de preventie, la diagnostic si tratament sunt cateva dintre obiectivele urmarite de proiectele de acte normative in domeniul sanatatii adoptate astazi, de Executiv, a declarat ministrul de resort, Alexandru Rafila. In opinia sa, Romania are in continuare un deficit serios…

- Pacienții romani se confrunta cu o așteptare de peste 900 de zile pentru a avea acces la medicamentele de ultima generație, plasandu-se din nou in coada clasamentului in Europa. Aceasta situație se datoreaza in mare parte deciziilor autoritaților de a face economii la bugetul sanatații și de a prelungi…