Stiri pe aceeasi tema

- Retailerii online din Romania estimeaza o crestere de 20% a vanzarilor in perioada reducerilor de "Black Friday", cu un salt semnificativ al comenzilor provenite din zona rurala. Conform Asociatiei Romane a Magazinelor Online (ARMO), pe langa produsele traditionale electronice si electrocasnice,…

- Cel mai așteptat eveniment de cumparaturi al anului, Black Friday, va aduce o creștere cu 20% a achizițiilor realizate online potrivit estimarilor magazinelor parte din ARMO. Pe langa produsele tradiționale electronice și electrocasnice, anul acesta vor crește mult produsele de mobilier și decorațiuni,…

- Cel mai așteptat eveniment de cumparaturi al anului, Black Friday, va aduce o creștere cu 20% a achizițiilor realizate online potrivit estimarilor magazinelor parte din ARMO. Pe lânga produsele tradiționale electronice și electrocasnice, anul acesta vor crește mult produsele de mobilier și decorațiuni,…

- Piața automobilelor noi a inregistrat o creștere in primele noua luni ale anului, conform datelor publicate de APIA. Vanzarile din Romania de mașini noi au fost susținute in principal de persoanele juridice, insa ponderea realizata de persoanele fizice a fost și aceasta in creștere. Vanzarile de autovehicule…

- Anul trecut, doar in SUA, vanzarile de Black Friday au crescut cu 23.6 procente fata de anul anterior, ajungand astfel la 6.2 miliarde de dolari! Mai mult, 2 miliarde din vanzari au fost realizate de pe mobil, in crestere de la 29% in 2017 la 33.5 in 2018. Astfel, ne putem astepta la o crestere cel…

- eMAG BLACK FRIDAY 2019. Black Friday la eMAG are loc in luna noiembrie a fiecarui an, fiind evenimentul de shopping cu cele mai multe oferte si reduceri pregatite special pentru aceasta zi, cunoscuta si drept Vinerea Neagra. eMAG BLACK FRIDAY 2019. Printre produsele care se regasesc in oferta…

- Dupa primele opt luni din 2019, piața auto inregistreaza o creștere generala de 9% comparativ cu aceeași perioada din 2018 și cu 4,5% fata de luna anterioara, potrivit unui comunicat al APIA, remis MEDIAFAX.Vanzarile de autoturisme noi sunt sustinute in Romania, in principal de catre persoanele…

- Valoarea bunurilor de folosinta indelungata inregistrate, in primul semestru al anului, pe piata din Romania, s-a ridicat la 1,436 miliarde de euro, iar cresterea de 2% consemnata de la an la an s-a datorat in special vanzarilor de electrocasnicelor mari si mici care, stimulate de Programul 'Rabla…