- Numarul de cazuri de coronavirus confirmate in Statele Unite a depasit pragul de 100.000, vineri seara. Infectiile s-au raspandit rapid in toate statele si numarul de cazuri confirmate zilnic este in continua crestere, scrie Mediafax. Statele Unite sunt prima tara care are peste 100.000 de persoane…

- Cristi Chivu, antrenor la grupele de tineret ale lui Inter, și familia lui sunt prinși la Milano. Reaprovizionarea este cea mai mare problema in aceasta perioada. Fostul capitan al naționalei s-a aventurat astazi sa faca provizii și a așteptat peste 5 ore in fața magazinului, la o coada kilometrica.…

- La 38 de ani, Valentin s-a stabilit in Italia. Este asistent medical la Milano și trateaza pacienți la domiciliu, pentru a nu fi și mai aglomerate spitalele din Peninsula. Este trimis la un caz, insa nu știe unde va ajunge și nici daca va mai pleca sanatos de acolo.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, ca retragerea premierului desemnat cu un sfert de ora inainte de votul de investitura reprezina "o bataie de joc" la adresa poporului roman.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT la adresa diasporei: Nu suntem egali! Cand va pișați…

- Jurnalistul Dan Boanța se afla in Italia și a explicat, in direct la Realitatea PLUS despre situația din acest moment:"E o urgenta nationala, asa a spus premierul Italiei. In aceasta dimineata toata presa spicuieste din discursul pe care prim ministrul l-a avut. In acest moment sunt peste 5000 de contaminati.…

- Odata cu aparitia coronavirusului in cel putin 14 tari si teritorii de pe continentul american, dupa confirmarea, vineri, a primelor cazuri in Peru, Columbia, Costa Rica si Martinica, autoritatile si populatia isi iau toate masurile de precautie pentru a infrunta o boala care afecteaza indeosebi…

- Nu s-au primit pana in prezent notificari din partea autoritatilor italiene cu privire la existenta vreunui cetatean roman printre persoanele infectate cu coronavirus in Peninsula si nu s-au primit nici solicitari de asistenta consulara din partea cetatenilor romani – informeaza Ministerul Afacerilor…

- Antrenorul Zdenek Zeman a oferit o declarație suprinzatoare la un eveniment in cadrul caruia au fost premiați tehnicienii din Italia. A blamat fotbalul feminin, precizand ca locul femeilor nu este pe teren.Discuția a avut loc intre un jurnalist din Peninsula și Zdenek Zeman, cand omul de presa…