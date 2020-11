Asigura-ti casa cu pretul unui pachet de guma de mestecat

Cati dintre noi nu s-au gandit pana acum la pericolele care ne pasc si si-au spus in sine "Mie nu mi se poate intampla!". Tocmai din acest motiv, in Romania, asigurarea bunurilor de lunga durata nu este o "traditie". Cei mai multi isi pun doar increderea in protectia oferita de divinitate.



Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, de ce este bine sa ai o asigurare la casa.



In primul rand, pentru ca este extrem de ieftin. Costa lunar cat un pachet de guma de mestecat.



Este vorba despre asigurarea obligatorie a locuintei (AOL), cea care nu scade din buzunar…