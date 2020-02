Stiri pe aceeasi tema

- Noul Consiliu de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti, ales in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din luna noiembrie a anului trecut, a fost autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), a informat, vineri, BVB, potrivit Agerpres.Componenta Consiliului de…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat, joi, ca Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a fost desemnat administrator temporar la firma de asigurare Euroins. Miercuri, ASF a decis sanctionarea Euroins cu amenda in cuantum de 500.000 de lei. In urma controlului efectuat, ASF…

- Euroins Romania Asigurare Reasigurare a discutat deja cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) propunerile pentru noii membri ai Consiliului de Administratie, iar pe 16 martie 2020 va avea loc Adunarea Generala pentru a fi ales noul CA, informeaza joi compania de asigurari. "In ceea ce priveste…

- Radu Hanga was elected on Wednesday CEO of the Bucharest Stock Exchange (BVB) for the next four years by the BVB stockholders, according to sources with the General Meeting of BVB Shareholders.At the same time, Dragos Neacsu, Robert Pana, Dan Paul, Stefan Szitas, Mihaela Biciu, Radu Hanga,…

- Radu Hanga a fost ales, miercuri, presedinte al Bursei de Valori Bucuresti, pentru urmatorii patru ani, de catre actionarii Bursei, potrivit unor surse de la Adunarea Generala a Actionarilor BVB relateaza Agerpres.

- Acționarii Bursei de Valori București (BVB) au decis, miecuri, ca Radu Hanga sa fie noul președinte al operatorului pieței de capital, potrivit unor surse oficiale. Reamintim ca Lucian Anghel a spus, pe 14 octombrie, ca nu va mai candida nici pentru poziția de președinte, nici pentru cea de membru în…