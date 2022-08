Stiri pe aceeasi tema

- „Nunta anului”, la care și-au anunțat prezența 10.000 de oameni, va avea loc sambata, 27 august, intr-un satuc din Valcea: Oveselu - Maciuca. Liderul AUR George Simion iși va uni destinele cu aleasa inimii sale, Ilinca Munteanu.

- Nu mai e niciun secret, liderul AUR, George Simion se insoara pe 27 august. Cu aleasa inimii sale care se numește Ilinca Munteanu. Aceasta este studenta la drept și a fost practicanta la Instituția Avocatul Poporului și la Institutul Roman pentru drepturile Omului. Are 24 de ani, fiind mai tanara decat…

