Stiri pe aceeasi tema

- Francesca Schiavone, prima jucatoare italiana de tenis care a castigat un turneu de Mare Slem, la Roland Garros, in 2010, a anuntat, miercuri, la US Open, ca pune capat carierei profesioniste la varsta de 38 de ani, transmite AFP. ''Am luat decizia de a spune la revedere tenisului. Cand aveam…

- Jucatoarea italiana Francesca Schiavone, in varsta de 38 de ani, si-a anuntat, miercuri, retragerea din activitatea sportiva, potrivit news.ro. “Cand aveam 18 ani, aveam doua vise. Primul era sa castig un grand slam si al doilea sa ajung in top 10. Am reusit. Sunt foarte fericita si norocoasa. Dupa…

- Mijlocasul Mesut Ozil si-a anuntat duminica retragerea din selectionata Germaniei, evocand "rasismul" din criticile care l-au vizat dupa eliminarea Mannschaft-ului din primul tur al Cupei Mondiale de fotbal 2018, informeaza AFP. "Cu inima grea si dupa o indelunga reflectie am decis ca, din cauza evenimentelor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta rezolutia Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) privind retragerea trupelor militare straine de pe teritoriul Republicii Moldova, se arata pe contul de Twitter al MAE, scrie Agerpres."Salutam adoptia rezolutiei Adunarii Generale…

- Meciul dintre Spania și Portugalia, 3-3, a fost cel mai spectaculos al actualei ediții de Mondial și a aprins imaginația fotbaliștilor activi pe rețelele de socializare. Twitter-ul a fost invadat de reacțiile fotbaliștilor vrajiți de performanța lui Cristiano Ronaldo. Mats Hummels: "Super meci intre…

- Prima reacție a Simonei Halep dupa apariția caricaturii din Charlie Hebdo și episodul de pe Arena Naționala. Campioana de la Roland Garros a fost prezenta, vineri dimineața, la prima ediție a turneului de hochei pe gheața Simona Halep Challenge. Simona Halep a fost intrebata de jurnaliști de caricatura…

- Simona Halep a adunat in jur de 20.000 de oameni pe Arena Naționala, acolo unde le-a prezentat celor prezenți o replica a trofeului caștigat la Roland Garros. Campioana noastra a avut parte și de o surpriza

- Dupa ce a caștigat al 11-lea Roland Garros din cariera, spaniolul Rafael Nadal, locul 1 ATP, a vorbit despre Simona Halep și a laudat-o dupa ce a caștigat finala feminina a turneului de la Paris. "Fara dubii, Simona este o mare luptatoare. Este una dintre jucatoarele care se deplaseaza cel mai bine…