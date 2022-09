Armin van Buuren lanseaza „Computers Take Over The World”, prima piesa creata cu ajutorul inteligentei artificiale

Stiri pe aceeasi tema

- Eros Ramazzotti lanseaza impreuna cu Alejandro Sanz piesa „Sono”. Cu doar cateva saptamani inainte de prima intalnire, EROS RAMAZZOTTI este pregatit sa lanseze noul sau single „SONO” cu ALEJANDRO SANZ. Cea de-a doua piesa de pe albumul BATTITO INFINITO, care urmeaza sa fie lansat pe 16 septembrie. Asta…

- Roxen, artista cu unul dintre cele mai recognoscibile voci din Romania, lanseaza astazi noul single „Biggest Idiot”. Dupa ce piese precum „UFO”, „Money Money” sau „Amnsesia” au reușit sa adune zeci de milioane de stream-uri de peste tot din Europa, noul single al artistei este pregatit sa urmeze aceiași…

- Centrul Național de analiza date Salvamont-Vodafone a fost activat pentru a analiza imaginile capturate de dronele folosite de catre salvamontiștii sibieni solicitați ca resursa de sprijin de catre Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu intr-o acțiune de

- Ca printr-o dorința de a arata in cat de multe feluri poate fi privita și interpretata ultima piesa a lui Armin van Buuren cu Maia Wright, „One More Time”, Worakls, Niiko x SWAE și OCULA au lansat remixuri ale piesei care s-a auzit pentru prima data la ediția din acest a festivalului Ultra Miami. O…

- Armin van Buuren și Maia Wright lanseaza videoclipul oficial al piesei „One More Time” și transmit energie și emoție prin fiecare imagine. Cei doi artiști reușesc, astfel, sa ne transpuna intr-un Univers in care distracția ocupa un loc de cinste. Piesa „One More Time” face parte din albumul „Feel Again,…

- Shyla Roe lanseaza „Need That High”, o piesa care vine la pachet cu un sound chill și deep in același timp. Vocea plina de emoție a artistei iși propune sa ne plimbe prin stari și sa ne faca sa ne indragostim din nou și din nou de acele senzații care ne faceau, in adolescența, sa simțim ca traim. O…

- Unul dintre cei mai importanți artiști de muzica electronica, Armin van Buuren, a facut echipa cu vocalista suedeza Maia Wright pentru piesa „One More Time”, care va fi parte din noul album al celebrului DJ și producator, „Feel Again, Pt. 2″. „One More Time” este despre energie dusa la extrem de la…

- La scurt timp dupa lansarea single-ului „La Steaua”, „Pas cu Pas” și „Amara mea”, Mevv iși bucura din nou fanii și lanseaza in timp record cel de-al patrulea single care se intituleaza „Johnny”. Este o piesa de vara, una dinamica cu mult haz dar și talent. O imbinare de stiluri muzicale ca: Funk, Pop,…