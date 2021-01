Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat vineri intentia presedintelui american Joe Biden de a prelungi tratatul de limitare a armelor nucleare strategice New START, incheiat intre SUA si Rusia, transmite dpa. Casa Alba a anuntat joi ca presedintele Biden va incerca prelungirea cu cinci ani a tratatului care urmeaza sa expire in februarie. 'Am afirmat in mod repetat ca nu ar trebui sa ajungem intr-o situatie in care sa nu avem niciun fel de limitare a focoaselor nucleare', a subliniat Stoltenberg vineri, intr-un comunicat de presa. 'Nu vad in prelungirea tratatului sfarsitul,…