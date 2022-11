Armenia și Azerbaidjan s-au angajat „să nu recurgă la forță” în Nagorno-Karabah, după negocierile mijlocite de Putin In urma summitului organizat la Soci, in sud-vestul Rusiei, Baku și Erevan au spus ca „nu vor folosi forța” și ca vor soluționa „toate disputele exclusiv pe baza recunoașterii reciproce a suveranitații și integritații teritoriale”, potrivit Agerpres . Cele doua parti au subliniat, de asemenea, „importanta pregatirilor active in vederea incheierii unui acord de pace intre Azerbaidjan si Armenia pentru a asigura o pace durabila si pe termen lung in regiune”. Armenia si Azerbaidjanul s-au confruntat in doua randuri, in 2020 si in anii 1990, pe tema suveranitatii asupra enclavei Nagorno-Karabah din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

