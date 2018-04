Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pashinyan, a anuntat sambata seara ca duminica se va intalni cu premierul Serj Sargsyan, in timp ce protestele antiguvernamentale au continuat in cea de-a noua zi de mobilizare in strada in aceasta mica republica din Caucaz, relateaza AFP.



"Ma voi intalni cu Serj Sargsyan pentru a discuta despre demisia sa si transferul pasnic al puterii", a declarat Nikol Pashinyan intr-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook, precizand ca intalnirea va avea loc duminica la orele 10.00 (06.00 GMT) la Hotelul Marriott, din centrul capitalei, Erevan.

…