Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves le Drian, a acuzat vineri Rusia ca blocheaza accesul inspectorilor Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) in orasul Douma de langa Damasc, informeaza AFP. "In acest moment, inspectorii OIAC inca nu au acces la locul atacului cu gaz de la Douma",…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves le Drian, a acuzat vineri Rusia ca blocheaza accesul inspectorilor Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) in orasul Douma de langa Damasc, informeaza AFP. "In acest moment, inspectorii OIAC inca nu au acces la locul atacului cu gaz de la Douma",…

- Departamentul de Stat al SUA a facut cunoscut marti, prin purtatoarea de cuvant Heather Nauert, ca inspectorii Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) nu au ajuns inca in Douma, orasul de langa Damasc unde se presupune ca a avut loc un atac chimic in 7 aprilie. Anterior,…

- Rusia a anuntat luni ca nu se va amesteca in activitatea misiunii Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) in Siria care ancheteaza presupusul atac chimic comis pe 7 aprilie in orasul Douma, langa Damasc, relateaza AFP.'Rusia isi confirma angajamentul de a asigura securitatea…

- CHIȘINAU, 14 apr – Sputnik. SUA și aliații din NATO: Marea Britanie și Franța, au atacat în aceasta dimineața Siria. Primele rachete NATO în Siria au fost lansate la ora 4.00 dimineața (ora Moldovei).CC BY 2.0 / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / 140412-N-KE519-052SUA…

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt in drum spre Siria unde isi vor incepe activitatea sambata, a anuntat organizatia joi, potrivit AFP. Organizatia "confirma ca echipa de ancheta a OIAC este in drum spre Siria si isi va incepe activitatea sambata, 14…

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt in drum spre Siria unde isi vor incepe activitatea sambata, a anuntat organizatia joi, potrivit AFP. Organizatia "confirma ca echipa de ancheta a OIAC este in drum spre Siria si isi va incepe activitatea sambata, 14 aprilie 2018",…

- Consiliul de Securitate al ONU a respins marti, in lipsa numarului necesar de voturi, un proiect de rezolutie propus de Rusia care sustinea o ancheta la Douma, in Siria, a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), transmite AFP. Textul nu a intrunit in favoarea sa decat cinci…