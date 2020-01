Armata israeliană îşi va relansa proiectul pentru formarea de femei-tanchist Armata israeliana a anuntat duminica reluarea unui program-pilot menit sa formeze femei-soldat care sa conduca tancuri, dupa un apel inaintat la Curtea Suprema de catre femei care cer sa fie recrutate in unitati de blindate, informeaza AFP. Programul-pilot, care a fost introdus in 2017-2018, era menit sa studieze posibilitatea de a recruta femei in unitatile de blindate si de a permite formarea a zece femei membre de echipaj si doua femei comandant de tanc. Acestea din urma au fost trimise in unitatile lor odata ce testele au fost finalizate. Dupa o serie de discutii pe aceasta tema, seful Statului-Major,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

