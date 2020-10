Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul Emanuel Soare, a hotarat in ședința de luni ca purtarea maștii de protecție devine obligatorie in Argeș, in toate spațiile publice, incepand cu ziua de miercuri, 14 octombrie. Conform hotararii CJSU nr 47/12.10.2020, obligativitatea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a decis, vineri, ca purtarea mastii de protectie devine obligatorie in spatiile publice deschise pe tot parcursul zilei. "Incepand din data de 10 octombrie, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis, intrunit miercuri seara in sedinta extraordinara, a decis, printre alte masuri de limitare a raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, si obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii publice inchise si

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a stabilit, marti, o serie de noi restrictii in contextul pandemiei COVID-19, printre care obligativitatea purtarii mastilor de protectie in toate spatiile publice deschise, au informat reprezentantii Institutiei Prefectului Giurgiu, potrivit AGERPRES.De…

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de marti, 11 august, ora 06,00 , in toate zonele aglomerate din judetul Harghita. Masura a fost adoptata, vineri, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) in vederea limitarii extinderii noului coronavirus. Potrivit hotararii CJSU,…

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de marti, in toate zonele aglomerate din judetul Harghita, masura fiind adoptata vineri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) in vederea limitarii extinderii noului coronavirus. Potrivit hotararii CJSU, se instituie…

- Purtarea mastii de protectie a devenit obligatorie, de sambata dupa-amiaza, in spatii publice deschise de pe teritoriul judetului Hunedoara, in conditiile in care autoritatile au constatat o tendinta crescatoare a ratei de infectare cu noul coronavirus, a informat Institutia Prefectului. Decizia…

- Purtarea mastii de protectie, in contextul pandemiei COVID-19, devine obligatorie si in spatiile publice deschise de pe raza judetului Timis, in baza unei hotarari a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, intrunit, sambata, in sedinta extraordinara. Prevederile hotararii devin…