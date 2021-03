Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas (6 ATP, favorit nr. 2) s-a calificat vineri in semifinalele turneului ATP de la Rotterdam, dotat cu premii totale de 980.580 euro, dupa ce a trecut in trei seturi, 4-6, 6-3, 7-5, de rusul Karen Kacianov, potrivit Agerpres. Tsitsipas (22 ani) s-a impus…

- Argentinianul Diego Schwartzman (9 ATP), principalul favorit, s-a calificat in semifinalele turneului de tenis de la Buenos Aires (ATP), dotat cu premii totale de 329.550 de dolari. Vineri, in sferturile de finala, el a dispus cu 6-2, 7-5 de spaniolul Jaume Munar, iar in penultimul act al competitiei…

- Un militar de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt a fost confirmat cu COVID-19, fiind informata Directia de Sanatate Publica, potrivit news.ro. Citește și: VIDEO 'LECȚIA' de TEROARE și UMILINȚA la adresa Poliției Romane vine de la Gorj - Agenți amenințați și injurați de…

- CSM Bucuresti a anuntat, vineri, ca antrenorul echipei feminine de handbal a clubului, Adrian Vasile, si-a prelungit contractul, potrivit news.ro. “Adrian Vasile va fi antrenorul echipei feminine de handbal a Clubului Sportiv Municipal Bucuresti si in urmatoarele doua sezoane!”, se arata pe…

- Formula 1 a anuntat, vineri, ca Portimao va gazdui in data de 2 mai Marele Premiu al Portugaliei, etapa a treia a Campionatului Mondial de F1, potrivit news.ro. Citește și: VIDEO 'LECȚIA' de TEROARE și UMILINȚA la adresa Poliției Romane vine de la Gorj - Agenți amenințați și injurați de RECALCITRANTUL…

- Clubul Sporting Lisabona a anuntat ca tehnicianul Ruben Amorim si-a prelungit contractul, noul acord fiind valabil pana in 2024, potrivit news.ro. Amorim este antrenorul echipei Sporting din martie 2020. Citește și: VIDEO 'LECȚIA' de TEROARE și UMILINȚA la adresa Poliției Romane vine…

- Un barbat care se afla pe terasa unui motel din judetul Vrancea a murit, vineri, dupa ce a fost lovit extrem de violent de roata unui autocamion, care s-a desprins din cauza unei defectiuni tehnice, potrivit news.ro Potrivit IPJ Vrancea, incidentul a avut vineri dimineata. Politistii…

- Tenismanul chilian Cristian Garin, al doilea favorit, a fost invins de indianul Sumit Nagal, cu 6-4, 6-3, miercuri, in optimile de finala ale turneului ATP 250 de la Buenos Aires, dotat cu premii totale de 329.550 dolari, potrivit Agerpres. Nagal (23 ani, 150 ATP) va juca in sferturi contra…