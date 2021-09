Presedintele argentinian Alberto Fernandez a anuntat vineri un nou guvern, in scopul deblocarii unei crize politice provocate de un regres electoral al majoritatii sale si care a degenerat intr-o confruntare deschisa cu vicepresedinta sa, Cristina Kirchner, relateaza AFP.



Executivul a traversat momentul de varf al crizei in aceasta saptamana, dupa alegerile primare legislative de duminica trecuta, in urma carora coalitia la putere Frente de Todos (peronista de centru-stanga) nu a obtinut decat 31% din voturi la nivel national.



Creat in 2009, sistemul de primare generale…