- Primarul din comuna aradeana Seleus a atacat in instanta ordinul prin care doua localitati ale comunei au fost plasate in carantina incepand din 1 august. El susține ca masura nu se justifica, in conditiile in care in The post O primarie din vestul țarii ataca in instanța decizia carantinarii a doua…

- Primarul din Seleus a atacat in instanta ordinul prin care doua localitati ale comunei au fost plasate in carantina incepand din 1 august, motivand ca masura nu se justifica, in conditiile in care in ultima saptamana au fost confirmate doar cinci cazuri noi."Am atacat la Curtea de Apel Bucuresti…

- Autoritatile din comuna Gornet au atacat in instanta decizia Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), prin care satul cu acelasi nume a fost plasat in carantina din 22 iulie, si au cerut initial despagubiri in cuantum de 500.000 de euro care ar urma sa fie impartiti celor care au fost "prejudiciati"…

- Primarul din Balilești, județul Argeș, critica modul in care autoritațile sanitare au luat decizia de a carantina comuna pe care o conduce. Victor Catalin Turturica reclama și faptul ca nu i s-au pus la dispoziție date despre persoanele infectate pentru a lua masuri locale. Edilul mai spune ca, daca…

- Oamenii din comuna prahoveana Gornet au atacat in instanta ordinul prin care in localitatea lor s-a impus carantina pentru o perioada de doua saptamani. Acestia cer daune de jumatate de milion de euro de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta si vor ca ordinul semnat de Raed Arafat sa fie anulat.

- Autoritatile din comuna prahoveana Gornet, aflata in carantina din cauza unui focar de COVID-19, vor ataca in instanta ordinul semnat de Raed Arafat. Departamentul pentru Situatii de Urgenta a apreciat ca localitatea se afla in risc epidemiologic si biologic dupa ce sapte persoane au fost recent testate…

- Un numar de 50 de persoane dintr-o comuna braileana sunt in autoizolare pentru ca au muncit intr-o localitate din județul Buzau aflata in carantina, scrie Agerpres.Ptrovit prefectul judetului Braila, Catalin Boboc este vorba despre 18 familii ai caror membri au muncit ca zilieri in judetul Buzau, la…