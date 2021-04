Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de motociclisti au participat, joi seara, la un mars pe strazile municipiului Arad, pentru a-si arata sustinerea pentru campania de vaccinare anti-COVID-19, iar la final participantii au mers la centrul de vaccinare drive-thru, unde cei care nu erau deja imunizati au primit prima doza de ser…

- Mai bine de 900 de locuri sunt disponibile in primul centru de vaccinare anti-COVID-19 care functioneaza, incepand de ieri, 20 aprilie 2021, in mediul rural in judetul Alba, respectiv in comuna Ighiu, unde numarul celor care s-au prezentat in prima zi pentru a se imuniza cu serul Moderna a fost foarte…

- Vineri, prefectul PNL-ist Gheorghița Berbece a binevoit sa faca o prima conferința de presa la mai bine de un an de cand a inceput nebunia Covid 19 in Vrancea, pentru a explica ce mult bine a facut in județ și cum s-a preocupat, impreuna cu Direcția de Sanatate Publica (DSP), pentru ca totul sa decurga…

- Peste 17.600 dintre acestea au primit si doza de rapel. Au fost raportate 90 de cazuri de efecte adverse, insa niciunul sever, sustin autoritatile sanitare. Potrivit datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica, pana astazi au fost distribuite centrelor de vaccinare din județ aproape 44 de mii…

- Trei flacoane de vaccin Pfizer, respectiv 18 doze, au fost aruncate la gunoi din greșeala. Totul s-a intamplat la un centru de vaccinare din Arad. Potrivit ISU Arad, marți, in jurul orei 12.00, șeful centrului de vaccinare din Ineu a informat CJCCI Arad ca luni seara nu a mai gasit trei flacoane, respectiv…

- "Astazi, 02.03.2021, in jurul orei 12.00, seful centrului de vaccinare din Ineu a informat CJCCI Arad ca ieri seara nu a mai gasit 3 flacoane (18 doze). Exista suspiciunea ca din greseala le-a aruncat la gunoi cu ambalajul din carton", au transmis auoritatile din Arad, precizand ca este vorba despre…