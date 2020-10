Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 21 octombrie, politistii rutieri au identificat doi barbati care au condus autovehicule in timp ce se aflau sub influenta bauturilor alcoolice. In Seini a fost oprit pentru control un autovehicul, la volanul caruia se afla un barbat de 34 de ani din Baia Mare. Acesta a fost testat cu aparatul…

- Zeci de șoferi, un adevarat pericol public pe șoselele țarii! Aceștia au obținut permise de conducere false in afara țarii, prin intermediul unei grupari. Ulterior, le-au preschimbat in carnete de șoferi de Romania. Cazul este anchetat de DIICOT.

- Un barbat, in varsta de 28 de ani, anunțat de CNA in cautare pentru comiterea traficului de influența, a fost reținut la punctul de control al Aeroportului Internațional Chișinau. Acesta ar fi cerut 900 de euro de la o persoana pentru a o ajuta sa obțina permisul de conducere, fara a susține examenele.

- Ieri, 22 septembrie 2020, barbatul de 33 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, a fost prezentat in fața judecatorului de drepturi și libertați din cadrul Judecatoriei Alba Iulia, fiind cercetat pentru conducere fara permis și conducere sub influența alcoolului. Instanța de judecata a dispus cercetarea…

- In weekend-ul care tocmai s-a incheiat politistii rutieri maramureseni au depistat cinci barbati care au condus sub influenta bauturilor alcoolice sau fara permis de conducere. Trei dintre acestia au fost depistati in trafic conducand sub influenta bauturilor alcoolice si au varste cuprinse intre 29…

- In weekend-ul care tocmai s-a incheiat politistii rutieri maramureseni au depistat 10 barbati care au condus sub influenta bauturilor alcoolice si au intervenit la mai multe accidente rutiere provocate de acestia. Conducatorii auto depistati in trafic conducand sub influenta alcoolului au varste cuprinse…

- In weekend-ul care tocmai s-a incheiat politistii rutieri maramureseni au depistat 10 barbati care au condus sub influenta bauturilor alcoolice si au intervenit la mai multe accidente rutiere provocate de acestia. Articolul Zece dosare penale in acest weekend pentru conducere sub influența alcoolului…

- Joi, politistii au depistat pe drumurile publice din judetul nostru patru persoane care au condus autoturisme neinmatriculate sau sub influenta bauturilor alcoolice. Rezultatele testarilor cu aparatele etilotest a indicat valori cuprinse intre 0,58 si 1,02 mg/l alcool pur in aerul expirat. In toate…