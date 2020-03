Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din Bistrița-Nasaud vor ramane acasa incepand de miercuri 11 martie, dupa ce Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența a decis inchiderea unitaților școlare pana pe 22 martie. Daca elevii nu vor merge la școala, nu in aceeași situație sunt profesorii care vor trebui sa mearga zilnic,…

- Cursurile unitaților de invațamant din Romania sunt suspendate, incepand de miercuri pana pe data de 22 martie, aproximativ trei milioane de elevi urmand sa stea acasa, aceasta fiind o masura de prevenire a raspandirii infecțiilor cu noul tip de coronavirus.Consiliul Național pentru Situații…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant solicita Guvernului Romaniei ca, in perioada suspendarii cursurilor școlare, sa ramana acasa, pe langa elevi și cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic. Totodata este solicitata și dezinfecția spațiilor de invațamant de catre echipele…

- Dupa ce Consiliul Național pentru Situații Speciale de Urgența a luat decizia suspendarii cursurilor in unitațile de invațamant preuniversitar, apar modificari legate de desfașurarea unor procese legate de inscrieri și examene. Ministerul Educației a venit ... The post Modificari in cazul inscrierii…

- Potrivit art.1 al Hotararii nr. 6 a Consiliului Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU), „se aproba suspendarea cursurilor din toate unitațile de invațamant preuniversitar incepand cu data de 11 martie 2020 pana in data de 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire in funcție de evoluția…

- Ministerul Educatiei anunta masurile luate in contextul epidemiei de coronavirus. Precizam ca, pana acum, au fost confirmate 25 de cazuri de infectate cu coronavirus pe teritoriul tarii noastre. Iata cele mai proaspete informatii despre epidemia de coronavirus si masurile luate de autoritati…

- Masuri luate de Ministerul Educației și Cercetarii ca urmare a Hotararii nr. 6 a Consiliului Național pentru Situații Speciale de Urgența Astazi, 10 martie, Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a organizat o videoconferința cu inspectorii școlari generali și inspectorii școlari generali…

- Romania va suspenda temporar toate zborurile aeriene spre si dinspre Italia, a anuntat ministrul intermiar de Interne, Marcel Vela, in urma unei noi sedinte a Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența. Decizia vine dupa ce Wizz Air anuntase deja ca suspenda zborurile programate pe relatia…