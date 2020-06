Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Apararii a transferat 1.600 de membri ai armatei SUA in zone situate la periferia orasului Washington, in contextul protestelor violente fata de moartea unui afro-american in timp ce era imobilizat de politisti.

- Ministerul rus al Apararii a anuntat marti ca va incepe testele clinice pentru un vaccin impotriva covid-19 pe un grup de 50 de militari. Pe de alta parte, un institut din Sankt Petersburg sustine ca lucreaza la un vaccin care poate fi administrat sub forma de iaurt.

- Compania Nike a lansat o campanie publicitara in care celebrul „Do It” devine „Don’t do it” - „nu o faceti”, in efortul de a mai reduce tulburarile sociale care au izbucnit in urma mortii premature a lui George Floyd, informeaza CNN.

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro susține ca cincisprezece persoane, intre care doi americani, au fost arestate in ultimele doua zile pentru o tentativa ratata de invazie dinspre mare a tatii pe care o conduce. In cadrul unui discurs la televiziunea de stat, Maduro a declarat ca autoritatile au…

- Echipaje mixte alcatuite din polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera, polițiști locali și militari din cadrul Ministerului Apararii Naționale au executat, in ultimele 24 de ore, la nivelul unitaților administrativ-teritoriale, in sistem integrat, 154 de misiuni. Cele 211 efective angrenate au acționat…

- China ar putea conduce în mod secret teste nucleare cu putere explozibila scazuta în ciuda afirmațiilor Beijingului ca respecta cu strictețe un acord internațional care interzice testele nucleare, potrivit unui nou raport privind controlul armelor facut public de catre Departamentul de Stat,…

- Armata Statelor Unite a desfasurat în cursul noptii de joi spre vineri mai multe lovituri aeriene împotriva unor pozitii detinute de o grupare proiraniana în mai multe regiuni din Irak, la o zi dupa moartea a doi americani si a unui britanic într-un atac cu racheta în apropiere…