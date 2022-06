Anul trecut, 32% dintre organizațiile vizate de un atac cibernetic au fost de acord sa plateasca rascumparare hackerilor, fața de 26% in 2020. Un raport al companiei Thales observa o creștere in ultimii cinci ani a numarului de atacuri sponsorizate de state, in special in legatura cu utilizarea tot mai frecventa a programelor malware "latente".