Stiri pe aceeasi tema

- In perioada decembrie 2022 februarie 2023 va expira termenul de valabilitate administrativa a unui numar de peste 450.000 de permise de conducere, la nivel national, anunta Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor. Acest lucru inseamna ca 450.000 de conducatori auto trebuie…

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor a organizat concurs pentru ocuparea unui post de ofițer specialist I la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor al județului Botoșani.

- Permis auto 2022: Ce valoare are taxa pentru carnet și unde se poate plati Permis auto 2022: Ce valoare are taxa pentru carnet și unde se poate plati Conducatorii auto care doresc eliberarea unui nou permis auto trebuie sa plateasca o taxa, a carei valoare a fost majorata in anul 2020 de Directia Regim…

- Articolul Birourile pentru eliberarea permiselor și inmatriculari auto se muta intr-o cladire de pe strada Simila se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor va funcționa in casa noua, incepand din aceasta toamna. Sediul instituției va…

- O ieseanca s-a trezit amendata pentru ca nu achitase rovinieta masinii pe care nu o mai detinea de o jumatate de an. Situatia a fost lamurita in instanta, dar femeia a pierdut aproape un an cu procesul si cu drumurile intre ghisee. T.T. isi vanduse masina pe 3 decembrie 2020 unui satean din Rediu, iar…

- Obținerea permisului de conducere reprezinta un eveniment important in viața oricui, iar pentru tinerii care tocmai au implinit 18 ani importanța acestui moment este cu atat mai mare cu cat marcheaza trecerea catre viața de adult. In vremurile moderne in care traim, carnetul de șofer nu mai este…

- Potrivit datelor Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de catre Asociația Constructorilor de Automobile din Romania, in luna iulie romanii au inmatriculat 12.099 de mașini noi. Aceasta reprezinta o scadere de 21.91%, comparativ cu aceeași luna a anului…

- Raportul Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) cu privire la inmatricularile de autoturisme noi din Romania arata o scadere in iunie, insa creșterile din lunile anterioare mențin piața auto pe plus. Datele DRPCIV privind inmatricularile de autoturisme in primele…