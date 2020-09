Stiri pe aceeasi tema

- Nicio persoana nu are calitatea de suspect sau inculpat in dosarul accidentului rutier in care a fost implicata mașina ministrului Transporturilor, Lucian Bode. Momentan, cercetarile au loc in rem, cu privire la fapte, nu la persoane, arata Sectia Parchetelor Militare din Parchetul General intr-un raspuns…

- Procurorul general Gabriela Scutea a dispus ca dosarul penal in care se fac cercetari in legatura cu accidentul auto in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, sa fie preluat de Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General.

- Procurorul general Gabriela Scutea a dispus ca dosarul penal in care se fac cercetari in legatura cu accidentul auto in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, sa fie preluat de Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General, potrivit Agerpres.Initial, dosarul a fost…

- De luni pana joi, dosarul accidentului de circulație in care a fost implicata mașina ministrului Transporturilor, Lucian Bode, a schimbat 3 parchete. Joi a ajuns pe mana procurorilor din Parchetul General. Motivul: este o ancheta complexa, cu elemente de cooperare internationala.

- Procurorul general Gabriela Scutea a dispus ca dosarul penal in care se fac cercetari in legatura cu accidentul auto in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, sa fie preluat de Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General. Initial, dosarul a fost deschis de procurorii…

- Serviciul de Protecție și Paza confirma ca autovehiculul ministrului Lucian Bode era condus de un angajat al SPP. „Un autoturism al Serviciului de Protecție și Paza, aflat in misiune, cu semnalele acustice și luminoase pornite conform legii, a fost implicat intr-un accident pe DN7, in județul Argeș.…

- SPP ofera primele explicații dupa accidentul in care a fost implicat ministrul Transporturilor, cu mașina de serviciu, la volanul careia se afla un angajat al SPP.„Un autoturism al Serviciului de Protecție și Paza, aflat in misiune, cu semnalele acustice și luminoase pornite conform legii,…

- Aceleași surse au explicat ca doua persoane au fost ranite: ofițerul SPP, care conducea pe contrasens, și o femeie din Polonia, pasager in mașina izbita in plin. Ranile acestora nu sunt insa grave. S-a deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Mașina ministrului Transporturilor avea…