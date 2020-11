Aproape 4.000 de cazuri noi de coronavirus, din aproape 10.000 de teste prelucrate de ieri până azi! 3.826 de cazuri noi de coronavirus, in ultimele 24 de ore. Au fost prelucrate insa puține teste: aproape 10 mii. De ieri pana azi, alte 138 de persoane au murit, iar numarul total al deceselor a ajuns la 11.331. In stare grava, la sectiile de terapie intensiva sunt internati acum 1.251 de pacienti. In Timiș […] The post Aproape 4.000 de cazuri noi de coronavirus, din aproape 10.000 de teste prelucrate de ieri pana azi! appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

