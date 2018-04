Stiri pe aceeasi tema

- Toyota Romania recheama in service aproape 30.000 de masini. Decizia a fost luata din cauza unor probleme cu airbagurile produse de firma Takata. Sunt vizate 28.000 de autovehicule care sunt pe soselele din Romania. Este vorba de modele Avensis Verso, Corolla, Yaris, Auris si Lexus fabricate in Japonia,…

- Romanii au intrat in febra cumparaturilor necesare sarbatorilor pascale, iar cele mai cautate produse sunt cele care nu pot lipsi de pe masa de Pasti: ouale, carnea de miel, vinul si cozonacul. Specialistii de la Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania ne recomanda ca, la fiecare aliment…

- Tribunalul Constanta a solutionat, azi, in prima instanta, dosarul in care Ionut Elie Zisu, fostul sef al Directiei Metale Pretioase, Pietre Pretioase si Proces Kimberley din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si fost senator PNL , este acuzat de evaziune fiscala. Mai mult…

- Romania este o natiune de proprietari de locuinte România este o natiune de proprietari de locuinte. În 2016, 96 % din locuintele principale erau în proprietate personala, iar pentru marea majoritate a gospodariilor, casa în care locuiesc reprezinta partea cea…

- Ponderea masinilor electrice si hibrid in totalul vanzarilor de autovehicule noi a atins 2,2%, in 2017, numarul acestora ajungand la 2.811 unitati, in crestere cu 136,7% fata de anul anterior, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.…

