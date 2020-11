Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost 9.799 de cazuri noi de COVID-19. Crește și numarul deceselor din cauza infecțiilor cu coronavirus și atinge un nou record. Alți 203 romani au murit dupa ce s-au imbolnavit. La terapie intensiva sunt internați 1.092 de pacienți COVID.

- Imaginile au fost surprinse de un craiovean si au fost confirmate, pentru Gazeta de Sud, de managerul spitalului, Laurențiu Ivanovici. Acesta a mai precizat ca situatia respectiva s-a petrecut marți, cand numarul de decese din spital a fost mare, cele mai multe din cauza infectarii cu coronavirus.…

- 5.324 de cazuri de coronavirus din peste 21.000 de teste prelucrate in ultimele 24 de ore. Numarul deceselor a crescut cu 99 și ajunge astazi la 7.067. In stare grava, la ATI sunt internati 910 pacienti. Pana acum, peste 246.000 de persoane s-au infectat de la debutul pandemiei, iar aproape 176.000…

- Val de infectari in Maramureș. Crește și numarul persoanelor decedate din cauza COVID-19 in județ La nivelul județului Maramureș situația epidemiologica se prezinta, conform datelor existente la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, astfel:  2777 persoane infectate cu SARS-CoV-2…

- In ultimele 24 de ore au fost 2.121 de cazuri noi de COVID-19, din 23.476 de teste efectuate. Alți 73 de romani au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus, cel mai mare numar de decese zilnice de la inceputul pandemiei. De asemenea, la Terapie Intensiva a fost atins un nou record de pacienți aflați…

- 1.835 de cazuri noi au fost confirmate din aproape 14.000 de mii de teste facute, in ultimele 24 de ore. Numarul deceselor a crescut cu 56 și ajunge astazi la 5.003. Alți 598 de pacienti sunt internati la terapie intensiva. In total, de la debutul pandemiei, in Romania, peste 135 de mii de persoane…

- Ziarul Unirea OFICIAL| RECORD: S-A DEPAȘIT PRAGUL DE 2000 DE CAZURI DE INFECTARE CU COVID-19! 2158 cazuri noi de coronavirus in Romania și 550 pacienți internați la ATI. Bilanțul total ajunge la 127.572 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, miercuri, 30 septembrie, noul…