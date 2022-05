Faptul ca Apple lucreaza la unul sau mai multe dispozitive pliabile nu este o noutate, zvonuri credibile circuland in acest sens de mai multi ani. Noutatea este, insa, faptul ca Apple ar putea sa foloseasca tehnologia E Ink. E Ink este un tip foarte economic de ecran, cel mai celebru dispozitiv care il foloseste fiind Kindle. Insa, in ultimii ani, acest format a evoluat si poate fi si color, nu doar monocrom. Apple, conform analistului Ming-Chi Kuo, testeaza un device al carui ecran extern este de tip E Ink. Consumul redus de energie joaca un rol important in schema Apple. Datorita acestui factor,…