Apple permite folosirea sistemelor terţe de plată în Coreea de Sud In Coreea de Sud, dezvoltatorii de aplicatii pentru iPhone si iPad au acum si alte optiuni pentru plati in afara de cea impusa de Apple pentru App Store. Compania americana ofera aceasta optiune constransa de o noua lege din aceasta tara. Situatia este similara cu cea din Olanda, cu mare deosebire ca, daca in Olanda au fost in discutie doar aplicatiile matrimoniale, in Coreea de Sud prevederea se aplica tuturor aplicatiilor. Apple se conformeaza cu noua lege, insa o face sub proprii termeni. In mare, sunt aceiasi termeni pe care Apple a incercat sa-i impuna si in Olanda, insa, in urma amenzilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

