Apple iPhone 13 - Care sunt noutățile așteptate ​Apple va lansa marți noua generație de iPhone care va veni cu o serie de noutați, cum ar fi îmbunatațiri la nivelul camerelor foto, dar și o versiune cu 1 TB stocare. Vor fi patru modele, de la iPhone Mini cu ecran de 5,4 inci, pâna la iPhone 13 Pro Max, cu ecran de 6,7 inci. Apple vinde în lume aproximativ 200 de milioane de iPhone-uri, iar cel mai bun an a fost 2015, cu 231 de milioane de unitați. Anul trecut s-au vândut aproape 200 de milioane.



Cel mai probabil numele va fi iPhone 13 dar, dat fiind ca 13 este, prin tradiție, un numar cu ghinion, nu ar fi exclus… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Real Madrid a prezentat o prima oferta de 160 milioane euro echipei Paris Saint-Germain pentru transferul atacantului-vedeta Kylian Mbappe, al carui contract expira in 2022, au anuntat, miercuri, mai multe publicatii din Franta si Spania, citate de AFP. "Real la atac", a scris cotidianul sportiv…

- Uniunea Europeana a impus Amazon.com Inc o amenda de 886,6 milioane de dolari (746 milioane de euro) deoarece a procesat datele private incalcand GDPR (Regulamentul General privind protectia datelor in UE), a anuntat vineri gigantul american, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Conform unei decizii…

- Peste 90 de milioane de lei au fost virate de AEP in conturile partidelor, in primul semestru al acestui an. Cele mai multe fonduri au fost consumate pe cheltuieli pentru presa și propaganda. AUR a cheltuit doar 43 de lei din cele peste 7 milioane, pe comisioane bancare. In primul semestru…

- Scandalul pe tema divorțului cuplului Prodan - Reghecampf continua. Bebeto, mezinul familiei, a avut din nou o reacție taioasa dupa ce presa a scris ca tatal sau și-ar fi dus amanta in Grecia. Presa de scandal scrie ca Laurențiu Reghecampf a fost surprins petrecand la un restaurant exclusivist, alaturi…

- La capatul unei situații care a durat 7 luni, in care Google trebuia sa ajunga la un consens cu presa locala pentru utilizarea conținutului acestora in cadrul Google News, gigantul american s-a ales cu o amenda de 500 de milioane de euro, acordata in urma consultarii ultimelor reguli stabilite de Uniunea…

- Autoritatea pentru concurenta din Franta a impus marti o amenda de 500 de milioane de euro motorului de cautare Google, pentru ca acesta nu a respectat decizia institutiei cu privire la remunerarea editorilor de continut si agentiilor de stiri pentru utilizarea continutului lor pe platforma Google,…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova va actiona in judecata ziarul german BILD dupa ce, joi, a publicat un articol in detalii despre cum Kremlinul ar fi investit peste 11 milioane de euro pentru a-l face pe liderul socialistilor, Igor Dodon, noul presedinte al R.Moldova, dar si pentru a-si consolida…

- Distributie Energie Electrica Romania (DEER), parte a Grupului Electrica, continua sa investeasca in infrastructura de retea pentru modernizarea si dezvoltarea sistemului de distributie, fiind in ultimii ani cel mai mare investitor in modernizarea si retehnologizarea retelelor de distributie a energiei…