Apple face apel la decizia din procesul cu Epic

In urma cu o luna, cand se anunta sentinta in procesul cu Epic Games, Apple numea decizia judecatorului Gonzalez Rogers o “victorie rasunatoare”. Acum, gigantul american face apel la aceasta decizie. Apple a avut castig de cauza la 9 din cele 10 capete de acuzare din procesul cu Epic. Insa, singura decizie care ii este defavorabila are potentialul de a o face sa piarda foarte multi buni. Singura decizie defavorabila Apple din procesul cu Epic spune ca gigantul american trebuie sa permita dezvoltatorilor de aplicatii sa faca trimitere si catre alte sisteme de plati. Aceasta decizie ar trebui pusa…