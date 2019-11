Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a fost lovit de un tren, astazi, pe o cale ferata aflata la limita dintre judetele Vaslui si Galati, o persoana fiind grav ranita in urma accidentului, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Marius…

- Un accident grav a avut loc luni seara, in centrul orasului Nasaud. Trei copii, care se aflau pe aceeași bicicleta au fost raniți, dupa ce au fost loviți de o camioneta, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud. Politistii au stabilit ca toti cei trei copii se deplasau neregulamentar…

- Trei copii aflați pe o bicicleta au fost loviți, luni seara, de o duba in centrul orașului Nasaud, in timp ce incercau sa traverseze strada. Toți au fost preluați de echipajele medicale și duși la spital, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ponta reacționeaza dupa decizia privind votul pentru…

- Dupa ce miercuri, 23 octombrie, un incendiu violent a izbucnit in zona Buces a muntilor Vulcan, la limita dintre judetele Alba si Hunedoara, un nou incendiu a izbucnit duminica tot la limita judetelor Alba si Hunedoara, in masivul Vulcan, pe un versant stancos, in subteran. Interventia de lichidare…

- Sistemul RO-ALERT a trimis un avertisment dupa ce doi barbati au fost atacati de un urs, duminica, in zona localitatii Malureni, din judetul Arges. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, atacul a avut loc in zona Valea Butii, in apropierea drumului catre Bradet,…

- Update! Incendiu violent la o fabrica de mobila din cartierul Prundu! Intervin peste 40 de pompieri. La fata locului s-au suplimentat fortele cu inca patru autospeciale de stingere. Intervin 38 de subofiteri si cinci ofiteri. Incendiu la o fabrica de mobila din cartierul Prundu, in zona Autobaza. Potrivit…

- Patru angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, care sunt detasati pe litoral, in timp ce se aflau in afara serviciului au salvat de la inec doua persoane pe plaja din Costinesti. "Patru pompieri de la ISU Mures au intervenit, in urma cu o seara, si au salvat…

- Ziarul Unirea Cum poate lua ANAF bani de la oameni chiar daca aceștia nu au datorii -cod de procedura fiscala Conform codului de procedura fiscala, Fiscul iți poate lua bani fara sa ai datorii, daca ești client al unei firme cu datorii la stat. Situații absolut incredibile in care pot fi puse firmele…