Apicultorii ar putea primi un ajutor de minimis de 23,7 lei/familia de albine (proiect MADR)

Apicultorii ar putea primi un ajutor de minimis de 23,7 lei/familia de albine, pentru un numar de 2.246.866 familii de albine, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie - mai 2021, conform unui proiect de Hotarare de Guvern postat pe site-ul Ministerului Agriculturii.



Scopul acestui ajutor este sustinerea activitatii in sectorul apicol pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice care s-au produs in perioada respectiva asupra sectorului apicol, astfel incat sa se asigure continuarea ciclului de productie.

