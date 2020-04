APIA plătește vineri 67 milioane de euro pentru crescătorii de porcine și păsări Beneficiarii care au depus, in 2019, cereri pentru accesarea Masurii 14 – Plati privind bunastarea animalelor vor primi sumele aferente in cursul zilei de vineri, a anuntat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa. Suma totala autorizata la plata este de aproape 67 de milioane de euro, din care: 29.792.492,55 The post APIA platește vineri 67 milioane de euro pentru crescatorii de porcine și pasari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura a instituit, incepand de luni, 6 aprilie, primirea cererilor unice de plata aferente Campaniei 2020 prin utilizarea aplicației IPA online, a mijloacelor electronice de comunicații și a sistemului IACS. Astfel, in cele doua zile de depunere electronica,…

- Depunerea cererilor unice de plata aferente campaniei 2020 a fost reluata in sistem online N. D. Pentru a exista continuitate in activitate, instituțiile publice și-au adaptat interacțiunea cu publicul, aceasta fiind trasferata in sistem online. Ca urmare, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a anuntat ca de luni, 6 aprilie, se vor primi cererilor unice de plata aferente Campaniei 2020 prin utilizarea aplicatiei IPA online, mijloacelor electronice de comunicatii si sistemului IACS.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura elibereaza, incepand de astazi, adeverinte pentru beneficiarii Masurii 14 – Bunastarea animalelor, care intentioneaza sa acceseze credite in vederea finantarii activitatilor curente, de la institutiile bancare si nebancare ce au incheiat conventii cu…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza fermierii ca incepand de luni, 9 martie 2020, elibereaza adeverințe pentru beneficiarii Masurii 14 – Bunastarea animalelor, care doresc sa acceseze credite de la instituțiile bancare și nebancare in vederea finanțarii activitaților…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul judetean Calarasi a anuntat ca incepand de luni, 9 martie, elibereaza adeverinte pentru beneficiarii Masurii 14 – Bunastarea animalelor, care intentioneaza sa acceseze credite in vederea finantarii activitatilor curente, de la institutiile…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2020, se desfasoara sesiunea de depunere a cererilor de plata pentru anul 2020 aferenta Masurii 14 – „Bunastarea animalelor” – pachet b) Plati in favoarea bunastarii pasarilor,…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca in perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2020 se desfașoara sesiunea de depunere a cererilor de plata pentru anul 2020 aferenta Masurii 14 – „Bunastarea animalelor” – pachet b) Plați in favoarea bunastarii…